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Пол Пирс: «Беспокоюсь за «Селтикс»

Легенда «Бостона» объяснил причины поражения от «Оклахомы» (112:118).

«Я немного беспокоюсь за «Селтикс». Конкретно эта встреча вызывает беспокойство, потому что, когда трехочковые не залетают, наша неспособность часто выходить на линию штрафных превращается в проблему. А ведь иногда броски просто не будут заходить.

Беспокоит то, что «Селтикс» находятся на предпоследнем месте по количеству штрафных за игру, потому что они слишком часто полагаются на дальние броски. 

Это все вызывает некоторую тревогу, но надеюсь, Порзингис восстановится и поможет в этом аспекте. Сейчас немного тревожно, но думаю, что все будет в порядке. У них есть два лучших атлетичных форварда в лиге, которые способны прорываться к кольцу, провоцировать фолы и оказывать давление на судей. Думаю, им стоит чаще прибегать к этому, когда трехочковые не залетают.

Но они знают, как побеждать. Когда наступит время плей-офф, они примут меры, и все будет в порядке», – добавил Пол.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Speak
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