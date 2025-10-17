0

Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»

17 октября в рамках Адриатической лиги пройдут два матча.

Боснийский «Босна Роял» сыграет с черногорской «Будучностью», австрийская «Вена» примет сербскую «Мегу».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Партизан Сербия – 2-0, Дубай ОАЭ – 2-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, ФМП Сербия – 1-1, Борац Чачак Сербия – 1-1, Сплит Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-2,  Студентски центар Черногория – 0-2.

Группа B

Положение команд:  Спартак Суботица Сербия – 2-0, Задар Хорватия – 1-1, Будучность Черногория – 1-1, Мега Сербия – 1-1, Илирия Словения – 1-1, Вена Австрия – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1,  Босна Роял Босния и Герцеговина – 0-1, Црвена Звезда Сербия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8350 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoАдриатическая лига
результаты
Вена
logoМега
logoБудучность
Босна Роял
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Остоя Мияйлович: «Партизану» не хватает одного «большого», но возьмем только того, кто принесет результат»
вчера, 11:14
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
вчера, 07:10Фото
Тайсон Картер выбыл на неопределенный срок из-за тромбоэмболии, «Црвена Звезда» ищет замену
613 октября, 14:36
Главные новости
Энджел Риз: «Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают»
13 минут назад
Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»
8сегодня, 07:31
Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»
25сегодня, 07:07
Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот
2сегодня, 06:45Видео
Расселл Уэстбрук в своем 18-м сезоне будет выступать под номером «18»
2сегодня, 06:25
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»
3сегодня, 06:12
Запущен Фэнтези НБА-2025/26: пора собирать команды!
сегодня, 05:45Фэнтези
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (16 очков и 12 передач) в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 05:44Видео
Рид Шеппард набрал 29+6+6 в игре с «Атлантой»
3сегодня, 05:27Видео
Уокер Кесслер забил трехочковый, заблокировал трехочковый и убежал в быстрый отрыв
3сегодня, 05:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
39 минут назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
46 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
55 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 07:50
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2вчера, 15:50Видео