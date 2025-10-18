«Чикаго» отчислил Юки Кавамуру, подписал Трентина Флауэрса

«Буллс» расстались с Кавамурой, Флауэрс присоединился к команде.

По информации инсайдера Кей Си Джонсона, Юки Кавамура (24 года, 173 см) был отчислен по медицинским показаниям. Защитник прекратил выступления в предсезонных матчах из-за боли в правой голени.

Кавамура провел в НБА один сезон. Прошлый год он отыграл в «Мемфисе», где появился в 22 матчах, в среднем за 4,2 минуты набирая 1,6 очка и 0,9 передачи. Японский защитник впечатлил «Буллс» своей игрой в Летней лиге и заключил двусторонний контракт в июле.

«Чикаго » заполнит освободившееся место, подписав двустороннее соглашение с форвардом Трентином Флауэрсом (20 лет, 201 см).

Флауэрс провел свой дебютный сезон-2024/25 в «Клипперс». Он провел всего 27 минут в шести матчах за команду, но был постоянным игроком их фарм-клуба в G-лиге. В 42 матчах (30,7 минуты в среднем) форвард набирал 17,7 очка, 5 подборов и 1,9 передачи, реализуя 47,5% с игры и 38,5% из-за дуги.

В июне «Клипперс» сделали Флауэрсу двустроннеее квалификационное предложение, которое он быстро принял, зафиксировав частичную гарантированную выплату в размере 85 300 долларов. Однако 20-летний игрок был отчислен несколько дней назад и прошел драфт отказов, став неограниченно свободным агентом.