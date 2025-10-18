1

«Финикс» сохранит Джордана Гудвина, отчислит Джареда Батлера

Гудвин останется в «Санс», Батлер покинет команду.

Джордан Гудвин выиграл борьбу за 14-е место в составе «Финикса». «Санс» забрали защитника (26 лет, 196 см) с драфта отказов после его отчисления из «Лейкерс» в июле.

В предсезонным матчах Гудвин в среднем набирал 12,5 очка, 3,2 подбора и 2,2 передачи за 19 минут на паркете.

Защитник Джаред Батлер (25 лет, 190 см) покинет «Финикс». Летом он подписал с командой негарантированный контракт типа Exhibit 9, а не Exhibit 10. Это означает, что защитник, вероятно, не будет играть за «Санс» в G-лиге.

Батлер набирал 11,5 очка, 2,5 подбора, 4,9 передачи и 1,1 перехвата за 24,3 минуты в среднем в 28 матчах за «Филадельфию» после обмена из «Вашингтона» в феврале этого года. «Сиксерс» отказались от последнего года в контракте игрока.

В недавнем предсезонном матче против «Лейкерс» Батлер отметился 35 очками, 7 подборами и 9 передачами.

