«Бостон» вышел в плей-офф 11-й сезон подряд
«Бостон» обеспечил себе место в плей-офф.
«Селтикс» стали третьей командой в этом сезоне, гарантировавшей себе участие в плей-офф, одержав победу со счетом 103:91 над «Майами» в пятницу. Ранее это сделали «Кливленд» и «Оклахома-Сити».
Действующие чемпионы лиги сыграют в плей-офф 11-й сезон подряд.
«Бостон» занимает второе место на Востоке с результатом 48:19.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Бостона» в соцсети X
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