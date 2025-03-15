«Бостон» вышел в плей-офф 11-й сезон подряд

«Бостон» обеспечил себе место в плей-офф.

«Селтикс» стали третьей командой в этом сезоне, гарантировавшей себе участие в плей-офф, одержав победу со счетом 103:91 над «Майами » в пятницу. Ранее это сделали «Кливленд» и «Оклахома-Сити».

Действующие чемпионы лиги сыграют в плей-офф 11-й сезон подряд.

«Бостон » занимает второе место на Востоке с результатом 48:19.