0

Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»

17 октября в чемпионате Франции пройдет один матч.

«Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Нантер – 3-0, Виллербан – 3-0, Шоле – 2-1, Ле-Ман – 2-1, Лимож – 2-1, Бурк – 2-1, Монако – 2-1, Страсбур – 2-1, Элан Шалон – 2-1, Париж – 1-2, Булазак – 1-2, Дижон – 1-2, Нанси – 1-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-3, Сен-Кантен – 0-3, Ле-Портель – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8351 голос
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
результаты
logoСен-Кантен
logoГравлин-Дюнкерк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Монако» подписал контракт с Чимези Мету (Sport24)
14 октября, 19:31
Чемпионат Франции. «Париж» проиграл «Монако»
12 октября, 19:41
Чемпионат Франции. «Виллербан» разгромил «Ле-Ман», «Шоле» не справился с «Дижоном» и другие результаты
11 октября, 20:50
Главные новости
Энджел Риз: «Я готова заплатить штраф, лишь бы не общаться с прессой, потому что мои слова всегда искажают»
14 минут назад
Кевин Дюрэнт об уходе Хардена из «Оклахомы»: «Леброн был так чертовски счастлив, ведь мы сидели у них на хвосте»
8сегодня, 07:31
Пол Пирс: «Стеф Карри – величайший снайпер? Ну, я победил его. Кто величайший бомбардир? Кевин Дюрэнт? Я могу делать все то же, что и он»
25сегодня, 07:07
Кейонте Джордж красиво отзащищался против броска Райана Рупера, выписав блок-шот
2сегодня, 06:45Видео
Расселл Уэстбрук в своем 18-м сезоне будет выступать под номером «18»
2сегодня, 06:25
Брайан Уиндхорст: «Кайри Ирвинг – самый лучший и наиболее совместимый партнер, который когда-либо был у Леброна»
3сегодня, 06:12
Запущен Фэнтези НБА-2025/26: пора собирать команды!
сегодня, 05:45Фэнтези
Кейд Каннингем оформил дабл-дабл (16 очков и 12 передач) в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 05:44Видео
Рид Шеппард набрал 29+6+6 в игре с «Атлантой»
3сегодня, 05:27Видео
Уокер Кесслер забил трехочковый, заблокировал трехочковый и убежал в быстрый отрыв
3сегодня, 05:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Босна Роял» примет «Будучность», «Вена» встретится с «Мегой»
32 минуты назад
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» сыграет с «Бахчешехиром»
47 минут назад
Евролига. «Црвена Звезда» примет «Реал», «Париж» встретится с «Хапоэлем Тель-Авив» и другие матчи
56 минут назад
Премьер-лига. Женщины. «Динамо Курск» сыграет с «Надеждой», МБА примет «Енисей» и другие матчи
сегодня, 07:50
Еврокубок. «Лондон» уверенно обыграл «Тренто»
вчера, 20:36
«Мемфис» подписал Нэйта Хинтона и отчислил Чарли Брауна
вчера, 19:23
Даг Кристи о травме Сабониса: «Никогда не хочется видеть, как травмируется ваша звезда. Надеюсь, это не что-то серьезное»
1вчера, 19:06
Рон Харпер-младший подписал двусторонний контракт с «Бостоном»
вчера, 18:17
Жан Монтеро готов к матчу «Валенсии» против «Монако»
вчера, 17:33
«В финале будут играть ЦСКА и УНИКС». Никита Загдай и Антон Понкрашов поделились прогнозами на новый сезон Лиги ВТБ
2вчера, 15:50Видео