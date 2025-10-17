Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» встретится с «Гравлин-Дюнкерком»
17 октября в чемпионате Франции пройдет один матч.
«Сен-Кантен» примет «Гравлин-Дюнкерк».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Нантер – 3-0, Виллербан – 3-0, Шоле – 2-1, Ле-Ман – 2-1, Лимож – 2-1, Бурк – 2-1, Монако – 2-1, Страсбур – 2-1, Элан Шалон – 2-1, Париж – 1-2, Булазак – 1-2, Дижон – 1-2, Нанси – 1-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-3, Сен-Кантен – 0-3, Ле-Портель – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8351 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости