«Нью-Йорк» отчислил Алексея Леня и Мэтта Райана

Райан и Лень покинули «Никс».

Оба игрока участвовали в тренировочном лагере «Нью-Йорка », но проиграли борьбу за место в основном составе.

32-летний Лень обладает более чем десятилетним опытом в НБА . Прошлый сезон он провел в составах «Сакраменто» и «Лейкерс», сыграв 46 матчей. За карьеру в 690 играх Лень в среднем набирал 6,7 очка, 5,3 подбора и 0,9 блок-шота.

28-летний Райан провел большую часть прошлого сезона в составе «Никс»: сначала по негарантированному контракту, затем по двухстороннему соглашению. Однако 1 марта он был отчислен. С момента дебюта в апреле 2022 года Райан сыграл 82 игры в НБА и зарекомендовал себя как специалист по трехочковым, с карьерным процентом реализации 40,2%.