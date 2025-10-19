Майлз Тернер о переходе в «Милуоки»: «Принял деловое решение»
Майлз Тернер объяснил свой неожиданный переход в «Бакс».
В межсезонье экс-центровой «Индианы» подписал 4-летний контракт на 108,8 миллиона долларов с командой, которая два года подряд выбывала из плей-офф после серий с «Пэйсерс».
«Все удивились? Честно говоря, я и сам был удивлен.
Но в этой лиге всякое может случиться, верно? Это бизнес. Мне всю жизнь так говорили. Каждый раз, когда мое имя всплывало в слухах по возможному обмену, все твердили: «О, это всего лишь бизнес, всего лишь бизнес». В итоге так получилось, что в это межсезонье я принял деловое решение», – заявил Тернер.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9117 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SiriusXM NBA Radio
