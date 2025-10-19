Майлз Тернер о переходе в «Милуоки»: «Принял деловое решение»

Майлз Тернер объяснил свой неожиданный переход в «Бакс».

В межсезонье экс-центровой «Индианы» подписал 4-летний контракт на 108,8 миллиона долларов с командой, которая два года подряд выбывала из плей-офф после серий с «Пэйсерс».

«Все удивились? Честно говоря, я и сам был удивлен.

Но в этой лиге всякое может случиться, верно? Это бизнес. Мне всю жизнь так говорили. Каждый раз, когда мое имя всплывало в слухах по возможному обмену, все твердили: «О, это всего лишь бизнес, всего лишь бизнес». В итоге так получилось, что в это межсезонье я принял деловое решение», – заявил Тернер .