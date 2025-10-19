Кэйсон Уоллес, Ламело Болл и Брэндон Миллер, Джонни Ферфи – авторы лучших моментов предсезонки НБА
НБА представила Топ-10 моментов предсезонных матчей.
Первые места в подборке заняли Кэйсон Уоллес («Оклахома»), дуэт «Шарлотт» Ламело Болл – Брэндон Миллер, а также представляющий «Индиану» Джонни Ферфи.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9117 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
