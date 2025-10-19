  • Спортс
Кэйсон Уоллес, Ламело Болл и Брэндон Миллер, Джонни Ферфи – авторы лучших моментов предсезонки НБА

НБА представила Топ-10 моментов предсезонных матчей.

Первые места в подборке заняли Кэйсон Уоллес («Оклахома»), дуэт «Шарлотт» Ламело БоллБрэндон Миллер, а также представляющий «Индиану» Джонни Ферфи.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9117 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
