Шэй Гилджес-Александер: «Мои первым видом спорта был футбол»
Шэй Гилджес-Александер рассказал о своей связи с европейским футболом.
По словам действующего MVP НБА, его первой спортивной секцией был футбол.
Журналист: Если бы вам надо было выбрать другую карьеру, не баскетбол, что бы это было?
ШГА: Если так, я бы играл в футбол. Футбол – мой первый вид спорта. Вероятно, я бы стал футболистом.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: GQ
