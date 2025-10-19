Шэй Гилджес-Александер: «Мои первым видом спорта был футбол»

Шэй Гилджес-Александер рассказал о своей связи с европейским футболом.

По словам действующего MVP НБА , его первой спортивной секцией был футбол.

Журналист: Если бы вам надо было выбрать другую карьеру, не баскетбол, что бы это было?

ШГА: Если так, я бы играл в футбол. Футбол – мой первый вид спорта. Вероятно, я бы стал футболистом.