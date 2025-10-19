  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Карл-Энтони Таунс об отношениях с Эдвардсом: «Горжусь как старший брат, когда вижу, что у него все хорошо»
0

Карл-Энтони Таунс об отношениях с Эдвардсом: «Горжусь как старший брат, когда вижу, что у него все хорошо»

Карл-Энтони Таунс рассказал об отношениях с Энтони Эдвардсом.

По словам центрового «Никс», он всегда поддерживал экс-одноклубника по «Вулвз» и радуется его успехам.

«Харизма Энта заставляет людей прислушиваться к нему. Но вот это стремление быть великим держит людей в его экосистеме.

Я всегда говорил: «Пока я здесь и переступаю порог этих дверей в Миннесоте, хочу, чтобы ты всегда был собой, до предела. Будь собой настолько, насколько это возможно. Если что-то пойдет не так, я возьму приму удар на себя».

Я так горжусь, когда вижу, что у него все хорошо. Прошу своего водителя проехать мимо магазина Adidas, чтобы увидеть стенд Энтони Эдвардса. В этот момент испытываю чувство гордости, чувство гордости старшего брата», – признался Таунс.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9117 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Young Man and The Three
logoКарл-Энтони Таунс
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
logoНью-Йорк
logoМиннесота
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Йокич, Шэй или Яннис? Кто будет претендовать на MVP в новом сезоне НБА
3415 октября, 05:30
«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
410 октября, 08:34Видео
Карл-Энтони Таунс: «Иногда в разговоре всплывает «Миннесота», и ничего... Чувствую себя частью «Никс»
4 октября, 13:20
Йокич, Гилджес-Александер и Дончич – лидеры рейтинга игроков НБА-2025 от ESPN
1626 сентября, 13:30
Главные новости
«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
3 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер: «Мои первым видом спорта был футбол»
10 минут назад
Женская НБА предложила зарплату по супермаксу в 850000 долларов, игроки настаивают на большем
121 минуту назад
Майлз Тернер о переходе в «Милуоки»: «Принял деловое решение»
46 минут назад
Стивен Эй Смит считает, что Леброн проявил себя «чокером» в финале-2011: «Ты не Майкл Джордан»
358 минут назад
«Детройт», скорее всего, не станет продлевать контракты с Джейленом Дюреном и Джейденом Айви
2сегодня, 06:05
Кэйсон Уоллес, Ламело Болл и Брэндон Миллер, Джонни Ферфи – авторы лучших моментов предсезонки НБА
сегодня, 05:59Видео
Яннис Адетокумбо: «Мой соревновательный дух важнее всего. Хочу побеждать, а не сидеть в зоне комфорта»
1сегодня, 05:43
«Сакраменто» не рассчитывает на Девина Картера
сегодня, 05:41
Бизнес-партнер Леброна Маверик Картер покинул проект, который собирается соперничать с НБА. Теперь он хочет создать альтернативу WNBA
1сегодня, 05:33
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Вембаньяма одним шагом прошел под кольцо почти от трехочковой дуги
2 минуты назадВидео
«Индиана» отчислила Кэмерона Пэйна
40 минут назад
«Полиция!» Кайри Ирвинг хотел сыграть 1 на 1 против Энтони Дэвиса, Джейсону Кидду пришлось вмешаться
4сегодня, 04:48Видео
ACB. «Тенерифе» крупно обыграл «Мурсию», «Сарагоса» не справилась с «Бреоганом» и другие результаты
1вчера, 20:59
Чемпионат Франции. «Шоле» примет «Элан Шалон», «Ле-Ман» встретится с «Бурком» и другие матчи
вчера, 18:02Live
Чемпионат Италии. «Венеция» разгромила «Триест»
вчера, 20:20
Чемпионат Греции. «Промитеас» проиграл ПАОКу, АЕК победил «Кардицас» и другие результаты
вчера, 19:30
Адриатическая лига. «Игокеа» справилась с КРКА
вчера, 19:30
Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
вчера, 18:50
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» обыграл «Петким Спор»
вчера, 18:00