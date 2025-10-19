Карл-Энтони Таунс об отношениях с Эдвардсом: «Горжусь как старший брат, когда вижу, что у него все хорошо»
Карл-Энтони Таунс рассказал об отношениях с Энтони Эдвардсом.
По словам центрового «Никс», он всегда поддерживал экс-одноклубника по «Вулвз» и радуется его успехам.
«Харизма Энта заставляет людей прислушиваться к нему. Но вот это стремление быть великим держит людей в его экосистеме.
Я всегда говорил: «Пока я здесь и переступаю порог этих дверей в Миннесоте, хочу, чтобы ты всегда был собой, до предела. Будь собой настолько, насколько это возможно. Если что-то пойдет не так, я возьму приму удар на себя».
Я так горжусь, когда вижу, что у него все хорошо. Прошу своего водителя проехать мимо магазина Adidas, чтобы увидеть стенд Энтони Эдвардса. В этот момент испытываю чувство гордости, чувство гордости старшего брата», – признался Таунс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Young Man and The Three
