Женская НБА предложила зарплату по супермаксу в 850000 долларов, игроки настаивают на большем

Стали известны подробности предложения женской лиги для профсоюза.

По данным нескольких источников, осведомленных о ходе переговоров, женская НБА и профсоюз игроков остаются далеки от компромисса по финансовым условиям в рамках обсуждения нового коллективного договора.

По последнему предложению лиги, зарплата по супермаксу составит около 850 000 долларов, а ветеранский минимум – около 300 000 долларов.

Предложенные суммы означают значительное увеличение по сравнению с текущими показателями: на данный момент зарплата по супермаксимальному контракту составляет 249 244 долларов, а ветеранский минимум – 78 831 долларов. Однако, по словам источников, модель лиги копирует действующее соглашение, в котором распределение доходов между лигой и игроками активируется только в том случае, если доходы лиги превышают определенные целевые показатели.