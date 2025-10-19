0

«Индиана» отчислила Кэмерона Пэйна

«Индиана» приняла решение расстаться с опытным разыгрывающим.

«Пэйсерс» отчислили Кэмерона Пэйна (31 год, 188 см), который присоединился к команде в начале октября.

В прошлом сезоне Пэйн выступал за «Нью-Йорк», сыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.

переходы
