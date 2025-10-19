«Индиана» отчислила Кэмерона Пэйна
«Индиана» приняла решение расстаться с опытным разыгрывающим.
«Пэйсерс» отчислили Кэмерона Пэйна (31 год, 188 см), который присоединился к команде в начале октября.
В прошлом сезоне Пэйн выступал за «Нью-Йорк», сыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9117 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Майкла Скотто
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости