Амир Коффи пробился в состав «Милуоки» на новый сезон

28-летний винг попал в основной состав «Бакс».

Ранее клуб подписал с Коффи негарантированный контракт типа Exhibit 9.

То, что Коффи вошел в состав, означает, что «Милуоки » придется обменять или отчислить игрока с частично или полностью гарантированным контрактом.

Защитник Андре Джексон – единственный, у кого соглашение частично гарантировано (800 000 долларов). Оставшаяся сумма (1,4 млн) станет гарантированной, если Джексон останется в составе на момент начала сезона.

Также сообщается, что «Бакс» изучали возможность обмена форварда Тайлера Смита. Его контракт полностью гарантирован на 1,9 миллиона долларов в грядущем сезоне, с последующими двумя негарантированными сезонами.