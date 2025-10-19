Амир Коффи пробился в состав «Милуоки» на новый сезон
28-летний винг попал в основной состав «Бакс».
Ранее клуб подписал с Коффи негарантированный контракт типа Exhibit 9.
То, что Коффи вошел в состав, означает, что «Милуоки» придется обменять или отчислить игрока с частично или полностью гарантированным контрактом.
Защитник Андре Джексон – единственный, у кого соглашение частично гарантировано (800 000 долларов). Оставшаяся сумма (1,4 млн) станет гарантированной, если Джексон останется в составе на момент начала сезона.
Также сообщается, что «Бакс» изучали возможность обмена форварда Тайлера Смита. Его контракт полностью гарантирован на 1,9 миллиона долларов в грядущем сезоне, с последующими двумя негарантированными сезонами.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
