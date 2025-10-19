Яннис Адетокумбо: «Мой соревновательный дух важнее всего. Хочу побеждать, а не сидеть в зоне комфорта»

Яннис Адетокумбо обозначил приоритеты при выборе места выступления в НБА.

«Кажется, я с самого первого дня говорил, что моя главная цель – играть в одной команде больше 20 лет. Я хочу быть как все величайшие игроки, которые играли за одну команду. Но в конечном итоге мой соревновательный дух важнее всего. Я хочу побеждать.

Меня не устраивает просто сидеть в зоне комфорта и ни на что не претендовать. Такое решение легко принять: я здесь уже 13 лет, город меня любит. Мне здесь комфортно. Я могу доехать до арены с закрытыми глазами. Я знаю маршрут, знаю каждый поворот. Могу взять и доехать сюда с закрытыми глазами.

Я прекрасно знаю, как будет проходить игра. Хорошо знаю всех на арене. Но это зона комфорта. Я стараюсь выходить из нее, потому что понимаю, что именно в этом поле преуспеваю. И я хочу продолжать в том же духе, хочу делать так, чтобы чувствовать себя некомфортно. Мне не хочется оставаться в зоне комфорта», – заявил многолетний лидер «Бакс».