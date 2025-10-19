2

«Детройт», скорее всего, не станет продлевать контракты с Джейленом Дюреном и Джейденом Айви

«Пистонс», как ожидается, не будут спешить с продлением Айви и Дюрена.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, на данный момент ни по одному из игроков «Пистонс», выбранных в первом раунде, не наблюдается значительного прогресса в переговорах о новом контракте с командой.

Новость о том, что Айви потребовалась операция для устранения дискомфорта в правом колене, не облегчает переговоры для «Пистонс», которые могут решить проявить осторожность. Тем не менее, окружение защитника ожидает перспективный рынок для него следующим летом.

23-летний Айви в 30 матчах прошлого сезона в среднем набирал 17,6 очка, 4,1 подбора и 4 передачи при 46% попаданий с игры и 40,9% из-за дуги.

Джейлен Дюрен, 21-летний центровой, приносил команде 11,8 очка, 10,3 подбора и 2,7 передачи в 78 играх, реализуя 69,2% бросков.

Следующим летом оба игрока могут стать ограниченно свободными агентами.

