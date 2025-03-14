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«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся на вершину по итогам недели, Донован Митчелл вошел в Топ-5

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Центровой Никола Йокич оформил исторический трипл-дабл (31+21+22) и обменялся победами с Шэем Гилджес-Александером в личных встречах.

«Кливленд» продолжает победную серию (15 матчей подряд). Лидер команды Донован Митчелл поднялся в Топ-5, а форвард Эван Мобли вошел в десятку этой недели.

Топ-10:

  1. Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 2);

  2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 1);

  3. Яннис АдетокумбоМилуоки», 3);

  4. Джейсон ТейтумБостон», 4);

  5. Донован Митчелл («Кливленд», 7);

  6. Стеф КарриГолден Стэйт», 8);

  7. Эван Мобли («Кливленд»);

  8. Леброн Джеймс («Лейкерс», 5);

  9. Кейд Каннингем («Детройт», 9);

  10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 6).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoДжейлен Брансон
logoДжейсон Тейтум
logoГолден Стэйт
logoКейд Каннингем
logoДетройт
logoЭван Мобли
logoНью-Йорк
logoНикола Йокич
logoСтефен Карри
logoЯннис Адетокумбо
logoЛейкерс
logoОклахома-Сити
logoКливленд
logoБостон
logoНБА
logoДонован Митчелл
logoМилуоки
logoДенвер
logoШэй Гилджес-Александер
logoЛеброн Джеймс
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