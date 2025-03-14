«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся на вершину по итогам недели, Донован Митчелл вошел в Топ-5
НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.
Центровой Никола Йокич оформил исторический трипл-дабл (31+21+22) и обменялся победами с Шэем Гилджес-Александером в личных встречах.
«Кливленд» продолжает победную серию (15 матчей подряд). Лидер команды Донован Митчелл поднялся в Топ-5, а форвард Эван Мобли вошел в десятку этой недели.
Топ-10:
Никола Йокич («Денвер», предыдущее место – 2);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 1);
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 3);
Джейсон Тейтум («Бостон», 4);
Донован Митчелл («Кливленд», 7);
Стеф Карри («Голден Стэйт», 8);
Эван Мобли («Кливленд»);
Леброн Джеймс («Лейкерс», 5);
Кейд Каннингем («Детройт», 9);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 6).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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