«Гонка за MVP». Никола Йокич вернулся на вершину по итогам недели, Донован Митчелл вошел в Топ-5

НБА обновила «Гонку за MVP» сезона-2024/25.

Центровой Никола Йокич оформил исторический трипл-дабл (31+21+22) и обменялся победами с Шэем Гилджес-Александером в личных встречах.

«Кливленд» продолжает победную серию (15 матчей подряд). Лидер команды Донован Митчелл поднялся в Топ-5, а форвард Эван Мобли вошел в десятку этой недели.

Топ-10: