«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
«Виллербан» собирается покинуть Евролигу.
Французский клуб планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов ФИБА после сезона-25/26. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА.
Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на французские издания.
Основной причиной такого решения называется растущее недовольство «Виллербана» на фоне финансовых потерь.
Также отмечается, что другой представитель французской лиги «Монако» скептически относится к европейскому проекту НБА и собирается дальше выступать в Евролиге.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
