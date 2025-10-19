«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА

«Виллербан» собирается покинуть Евролигу.

Французский клуб планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов ФИБА после сезона-25/26. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА .

Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на французские издания.

Основной причиной такого решения называется растущее недовольство «Виллербана » на фоне финансовых потерь.

Также отмечается, что другой представитель французской лиги «Монако» скептически относится к европейскому проекту НБА и собирается дальше выступать в Евролиге.