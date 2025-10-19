  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА

«Виллербан» собирается покинуть Евролигу.

Французский клуб планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов ФИБА после сезона-25/26. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА.

Об этом сообщает BasketNews со ссылкой на французские издания.

Основной причиной такого решения называется растущее недовольство «Виллербана» на фоне финансовых потерь.

Также отмечается, что другой представитель французской лиги «Монако» скептически относится к европейскому проекту НБА и собирается дальше выступать в Евролиге.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9134 голоса
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoНБА
logoАСВЕЛ Виллербан
logoЕвролига
logoФИБА
logoчемпионат Франции
Лига чемпионов
logoМонако
