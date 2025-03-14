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Ник Райт: «Мы, журналисты, не можем делать со звездами то, что мы делаем, а потом обижаться на ответные меры»

Ник Райт прокомментировал эпизод между Леброном Джеймсом и Стивеном Эй Смитом.

«Нельзя посещать столько матчей, говорить, что ты всегда доступен для контакта, а потом называть этот контакт «слабохарактерным и отстойным». Стивен Эй Смит хотел, чтобы ему позвонили, чтобы он мог озвучить свою позицию. Но Леброну плевать на его позицию. Ему не понравилось, что он сказал, и он сделал то, что сделал.

Мы должны понимать, кто звезды в этой лиге. Иногда мы, журналисты, становимся достаточно известны, чтобы получить роль актера второго плана, но это все равно их шоу. Надо быть скромнее и иногда научиться принимать свое поражение.

Мы не можем делать со звездами то, что мы делаем, и потом обижаться на ответные меры», – заключил ведущий.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети What’s Wright? with Nick Wright
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoСтивен Эй Смит
Ник Райт
logoЛейкерс
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