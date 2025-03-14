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Ник Райт: «Если бы Майкл или Кобе напали на Смита, как сделал Леброн, это вошло бы в их документалки»

Журналист восхитился действиями Леброна Джеймса.

Во время матча с «Никс» Джеймс устроил публичную перепалку с аналитиком ESPN Стивеном Эй Смитом. Причиной для нее стала речь Смита о Бронни Джеймсе.  

«Между третьей и четвертой четвертями Леброн Джеймс увидел самого известного спортивного журналиста в мире, подошел к нему, устроил ему выволочку, а затем начал разбирать «Никс», которые, кстати, являются любимой командой Стивена Эй Смита. Это довольно круто. Если бы это были Майкл или Кобе, это стало бы частью их легенды. Это было бы в их документалках.

Стивен Эй всегда говорит, что он доступен для всех, и предлагает поговорить с ним, и я думаю, что Леброн именно это и сделал. Я не думаю, что это было за гранью. Как сказал Стивен Эй, это было похоже на то, как родитель разговаривает с кем-то о своем ребенке. Когда Стивен Эй сказал: «Я умоляю тебя как отец, прекрати это», это действительно задело Леброна. Именно поэтому люди Леброна позвонили Стивену Эй Смиту, а Стивен Эй высмеял их за это. Тогда Леброн сам разобрался с ним, и это кажется вполне обоснованным», – сказал Райт.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Ника Райта
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