Стивен Эй Смит: «Леброн Джеймс подумал, что я оскорбляю его сына, хотя на самом деле я этого не делал»
Стивен Эй Смит рассказал о причине конфликта с Леброном Джеймсом.
«Он подумал, что я оскорбляю его сына, хотя на самом деле я этого не делал.
Я критиковал Леброна за то, что он слишком многое сделал для того, чтобы его сын попал в НБА. Он привлек лишнее внимание к сыну раньше времени. Это моя оценка, и она ему не понравилась.
Он высказал мне это, это его прерогатива. Он не прикасался ко мне, это самое главное. Он может считать как угодно, я буду делать свою работу», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Acyn в соцсети X
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