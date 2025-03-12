Стивен Эй Смит о претензиях Леброна Джеймса: «Это было слабохарактерно и отстойно»

Стивен Эй Смит описал разговор с Леброном Джеймсом в подкасте Гилберта Аренаса.

Форвард «Лейкерс» накричал на эксперта во время игры в Нью-Йорке.

«Это было слабохарактерно и отстойно. Все думают, что это было в конце матча, но это случилось в 3-й четверти.

В первой 12-минутке я видел Бронни Джеймса , и он смотрел на меня с грустным выражением лица. Видимо, это завело Леброна . Я разговаривал с отцом, который не смог сдержаться и отправился на разборки», – заключил ведущий ESPN.