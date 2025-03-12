16

Стивен Эй Смит о претензиях Леброна Джеймса: «Это было слабохарактерно и отстойно»

Стивен Эй Смит описал разговор с Леброном Джеймсом в подкасте Гилберта Аренаса.

Форвард «Лейкерс» накричал на эксперта во время игры в Нью-Йорке.

«Это было слабохарактерно и отстойно. Все думают, что это было в конце матча, но это случилось в 3-й четверти.

В первой 12-минутке я видел Бронни Джеймса, и он смотрел на меня с грустным выражением лица. Видимо, это завело Леброна. Я разговаривал с отцом, который не смог сдержаться и отправился на разборки», – заключил ведущий ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Подкаст Гилберта Аренаса, соцсети Underdog
logoСтивен Эй Смит
logoБронни Джеймс
происшествия
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн Джеймс Ричарду Джефферсону об эпизоде со Стивеном Эй Смитом: «Меня задело только как отца. На остальное плевать»
1110 марта, 15:32
Колби Ковингтон: «Леброну наплевать на свободу слова»
3010 марта, 07:57
Леброн у всех на глазах устроил выволочку журналисту. Все из-за критики сына 
349 марта, 00:50
Главные новости
Яннис Адетокумбо о фоле на Халибертоне: «Нужно было сделать шаг назад, играли бы овертайм»
151 минуту назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Енисей», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Самарой»
сегодня, 07:40
Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль Тель-Авив» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Валенсия» встретится с «Клужем»
сегодня, 07:35
«Срыв сделки повлиял бы на команду». Джини Басс настаивает, что Леброн Джеймс и другие игроки не знали об обмене Луки Дончича
4сегодня, 07:22
Шакил О’Нил о Зайоне Уильямсоне: «Любой может набрать 20 очков сейчас. Мне нужны 28»
6сегодня, 06:54
НБА. «Индиана» в клатче обыграла «Милуоки», «Кливленд» справился с «Бруклином» и другие результаты
46сегодня, 06:45
Зайон Уильямсон: «Когда я похож на себя, никто не может меня остановить»
8сегодня, 06:40
«Здесь я могу быть собой». Д’Анджело Расселл хочет остаться в «Бруклине»
4сегодня, 06:23
Совладелец «Бакс» и бывший игрок НБА Джуниор Бриджмен умер в возрасте 71 года
5сегодня, 06:05
Тайриз Халибертон и Оби Топпин – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 05:55Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона
4 минуты назад
Евгений Пашутин попытался присесть на убранный сотрудником «Пармы» стул во время командного совещания
22 минуты назадВидео
Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»
35 минут назад
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
вчера, 19:22
Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»
4вчера, 17:25
Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»
вчера, 17:09
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
вчера, 16:50
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
вчера, 15:15
Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года
вчера, 14:47
Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»
вчера, 14:16