Стивен Эй Смит о претензиях Леброна Джеймса: «Это было слабохарактерно и отстойно»
Стивен Эй Смит описал разговор с Леброном Джеймсом в подкасте Гилберта Аренаса.
Форвард «Лейкерс» накричал на эксперта во время игры в Нью-Йорке.
«Это было слабохарактерно и отстойно. Все думают, что это было в конце матча, но это случилось в 3-й четверти.
В первой 12-минутке я видел Бронни Джеймса, и он смотрел на меня с грустным выражением лица. Видимо, это завело Леброна. Я разговаривал с отцом, который не смог сдержаться и отправился на разборки», – заключил ведущий ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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