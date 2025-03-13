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Гордон Хэйворд о стычке Леброна Джеймса и Стивена Эй Смита: «Лично я никогда бы не сделал этого на публике»

Гордон Хэйворд высказался о конфликте Леброна Джеймса и Стивена Эй Смита.

«У любого игрока были моменты, когда он хотел высказать все, что он думает, говорящим головам. Потому что зачастую они не знают, о чем говорят. Они не присутствуют в раздевалке, они не знают, что происходит. Они ссылаются на какие-то источники с информацией из вторых рук.

Но лично я никогда бы не сделал этого на публике. Я думаю, что это неподходящее время и место для чего-то подобного», – сказал бывший игрок НБА.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс накричал на эксперта ESPN Стивена Эй Смита во время игры за то, что тот критически высказался о его сыне Бронни.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoСтивен Эй Смит
logoЛейкерс
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
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