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Стив Керр: «Карри забьет еще тысячу трехочковых»

Главный тренер «Голден Стэйт» считает, что Стеф сможет довести рекорд до 5000.

«Восемь тысяч? Кто знает, кто знает... Кажется, что совсем недавно он побил рекорд (Рэя Аллена), сколько там было, меньше трех тысяч? Если он сможет продолжать в том же духе поддерживать форму, ритм, то наберет еще тысячу. Я так предположу, но кто знает», – сказал Керр.

Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 4000 трехочковых за карьеру

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети НБА
logoСтив Керр
logoСтефен Карри
logoНБА
logoГолден Стэйт
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