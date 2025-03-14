Стив Керр: «Карри забьет еще тысячу трехочковых»
Главный тренер «Голден Стэйт» считает, что Стеф сможет довести рекорд до 5000.
«Восемь тысяч? Кто знает, кто знает... Кажется, что совсем недавно он побил рекорд (Рэя Аллена), сколько там было, меньше трех тысяч? Если он сможет продолжать в том же духе поддерживать форму, ритм, то наберет еще тысячу. Я так предположу, но кто знает», – сказал Керр.
Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, преодолевшим отметку в 4000 трехочковых за карьеру
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости