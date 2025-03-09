Стив Керр: «Плей-офф Джимми» существует»

Главный тренер «Уорриорс» отметил вклад Батлера в победу над «Пистонс» – 115:110.

В концовке Батлер положил важный мяч через форварда «Детройта» Тобайаса Харриса.

«Это часть игры Джимми. Он создан для таких матчей. Он обеспечит нам нужные попадания, доберется до линии штрафных и будет брать на себя сложные броски. «Плей-офф Джимми» – это реальная вещь, и в каком-то смысле эта игра ощущалась как игра плей-офф из-за жесткой борьбы. Это было похоже на бой Рокки, честно говоря. Такие парни, как Джимми, действительно преуспевают в подобных встречах», – сказал Стив Керр.

Батлер набрал 26 очков, 9 подборов и 4 передачи.