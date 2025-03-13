Рамона Шелберн: «Джимми Батлеру не нравится, когда его пытаются контролировать, поэтому все так хорошо складывается с «Уорриорз»

Рамона Шелберн описала адаптацию Джимми Батлера в «Голден Стэйт».

«Джимми – один из тех, кто встает в 4:30 утром. Он тесно дружит с Марком Уолбергом, который ему очень нравится из-за того, что «имеет все, но работает так, будто не имеет ничего».

Джимми слишком зрелый, ему не нравится, когда его пытаются контролировать, говорить, что делать, как, когда. В «Голден Стэйт» все работает, потому что Стив Керр позволяет игрокам быть собой.

У них есть свободные дни для ветеранов, которые те могут проводить по своему разумению. Провести время с семьей, сходить в кино или потратить их на дополнительные кардио-тренировки. Команда доверяет игрокам.

Это очень импонирует Джимми. Его не надо мотивировать. Оценивать степень готовности, физическую форму. Он сам следит за этим. Ему не нужен дополнительный присмотр.

Поэтому все так хорошо складывается с «Уорриорз», – заключила репортер.