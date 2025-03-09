Керр о 25 тысячах очков Карри: «Ощущается как 25 тысяч трехочковых»
Главный тренер «Голден Стэйт» поделился мыслями о достижении лидера своей команды.
«С ума сойти. Ощущается как 25000 трехочковых вообще-то. Сегодня был не самый лучший день для него с точки зрения точных бросков, но мне понравилось, что он преодолел усталость, жесткую защиту и вышел на линию штрафных 12 раз. Он был великолепен даже тогда, когда не получалось попадать броски, это отличительная черта великого игрока», – заключил Керр.
В игре против «Детройта» Стефен Карри провел на площадке 33 минуты и набрал 32 очка (8 из 22 с игры, 4 из 15 из-за дуги, 12 из 12 с линии), 3 подбора и 4 передачи при 4 потерях.
В середине третьей четверти Карри преодолел отметку в 25000 набранных очков за карьеру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Соцсети NBA
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