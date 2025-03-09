Керр о 25 тысячах очков Карри: «Ощущается как 25 тысяч трехочковых»

Главный тренер «Голден Стэйт» поделился мыслями о достижении лидера своей команды.

«С ума сойти. Ощущается как 25000 трехочковых вообще-то. Сегодня был не самый лучший день для него с точки зрения точных бросков, но мне понравилось, что он преодолел усталость, жесткую защиту и вышел на линию штрафных 12 раз. Он был великолепен даже тогда, когда не получалось попадать броски, это отличительная черта великого игрока», – заключил Керр .

В игре против «Детройта» Стефен Карри провел на площадке 33 минуты и набрал 32 очка (8 из 22 с игры, 4 из 15 из-за дуги, 12 из 12 с линии), 3 подбора и 4 передачи при 4 потерях.

В середине третьей четверти Карри преодолел отметку в 25000 набранных очков за карьеру.