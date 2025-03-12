Рич Пол о конфликте Леброна Джеймса и Стивена Эй Смита: «Это была короткая ссора, и теперь она позади»

Рич Пол прокомментировал конфликт Леброна Джеймса со Стивеном Эй Смитом.

«Взрослые люди стараются решать вопросы наилучшим образом, поэтому я рад, что они смогли забыть о случившемся. Сейчас очень много медиаплатформ, эти ребята часто критикуют. Иногда эта критика может показаться немного более личной, чем предполагалось.

Я стараюсь сосредоточиться на деловой стороне вещей и держать личные вещи отдельно. Иногда что-то происходит, но мы движемся дальше. Это была короткая ссора, и теперь она позади», – сказал агент Леброна Джеймса.