Рич Пол о конфликте Леброна Джеймса и Стивена Эй Смита: «Это была короткая ссора, и теперь она позади»
Рич Пол прокомментировал конфликт Леброна Джеймса со Стивеном Эй Смитом.
«Взрослые люди стараются решать вопросы наилучшим образом, поэтому я рад, что они смогли забыть о случившемся. Сейчас очень много медиаплатформ, эти ребята часто критикуют. Иногда эта критика может показаться немного более личной, чем предполагалось.
Я стараюсь сосредоточиться на деловой стороне вещей и держать личные вещи отдельно. Иногда что-то происходит, но мы движемся дальше. Это была короткая ссора, и теперь она позади», – сказал агент Леброна Джеймса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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