Леброн Джеймс Ричарду Джефферсону об эпизоде со Стивеном Эй Смитом: «Меня задело только как отца. На остальное плевать»
Леброн Джеймс объяснил свою позицию Ричарду Джефферсону.
В Нью-Йорке форвард агрессивно пообщался с ведущим Стивеном Эй Смитом об освещении в прессе его сына Бронни.
Джеймс прокомментировал эпизод своему другу Ричарду Джефферсону, который тоже работает на ESPN.
«Это единственное, что меня задевает. На все остальное мне вообще плевать. Прошу об этом как отец», – пояснил Джеймс в личной беседе, пойманной на камеру.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети LegendZ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости