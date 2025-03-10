Леброн Джеймс Ричарду Джефферсону об эпизоде со Стивеном Эй Смитом: «Меня задело только как отца. На остальное плевать»

Леброн Джеймс объяснил свою позицию Ричарду Джефферсону.

В Нью-Йорке форвард агрессивно пообщался с ведущим Стивеном Эй Смитом об освещении в прессе его сына Бронни.

Джеймс прокомментировал эпизод своему другу Ричарду Джефферсону, который тоже работает на ESPN.

«Это единственное, что меня задевает. На все остальное мне вообще плевать. Прошу об этом как отец», – пояснил Джеймс в личной беседе, пойманной на камеру.