Павел Ганькевич выбыл до конца сезона из-за перелома ноги

Павел Ганькевич получил перелом ноги.

Тяжелый форвард «Пари НН» пропустит остаток сезона, сообщает «Свободный агент».

Евгений Бабурин и Игорь Вольхин , скорее всего, примут участие в «Финале четырех» Кубка России.