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Павел Ганькевич выбыл до конца сезона из-за перелома ноги

Павел Ганькевич получил перелом ноги.

Тяжелый форвард «Пари НН» пропустит остаток сезона, сообщает «Свободный агент».

Евгений Бабурин и Игорь Вольхин, скорее всего, примут участие в «Финале четырех» Кубка России.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕвгений Бабурин
травмы
Кубок России
logoЕдиная лига ВТБ
Игорь Вольхин
Павел Ганькевич
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