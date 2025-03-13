Павел Ганькевич выбыл до конца сезона из-за перелома ноги
Павел Ганькевич получил перелом ноги.
Тяжелый форвард «Пари НН» пропустит остаток сезона, сообщает «Свободный агент».
Евгений Бабурин и Игорь Вольхин, скорее всего, примут участие в «Финале четырех» Кубка России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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