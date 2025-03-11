  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
0

Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»

Ростислав Вергун отметил важность победы «Уралмаша» над «Пари НН» – 84:58.

«Очень важная игра. Она получилась не очень красивой и зрелищной, но на кону было многое.

Мы держали в голове Кубок России – хотели разделить игровую нагрузку и в то же время лучше контролировать игру.

Ребята большие молодцы. У нас многое получалось, мы пропустили меньше 60 очков – это ключевая цифра сегодня. Похвалю всех без исключения», – сказал главный тренер «Уралмаша».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУралмаш
logoЕдиная лига ВТБ
logoБК Пари Нижний Новгород
logoРостислав Вергун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» разгромил «Пари НН», «Автодор» взял верх над МБА-МАИ в гостях
25сегодня, 19:17
Уралмаш – БК Пари Нижний Новгород где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Единая лига ВТБ 11 марта
9 марта, 22:26Пользовательская новость
Единая лига ВТБ. «Автодор» уступил ЦСКА, МБА-МАИ справилась с «Самарой» и другие результаты
128 марта, 16:49
Ростислав Вергун: «Хочу отметить соперника, команда преобразилась, играет в качественный баскетбол»
8 марта, 14:21
Главные новости
Еврокубок. 1/4 финала. «Хапоэль Иерусалим» принимает «Гран-Канарию», «Бахчешехир» победил «Цедевиту Олимпию»
11 минуту назад
«Клипперс» – на последнем месте в НБА по посещаемости домашних матчей
217 минут назад
Джонатан Куминга может вернуться в четверг в матче против «Сакраменто»
133 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» разгромил «Пари НН», «Автодор» взял верх над МБА-МАИ в гостях
25сегодня, 19:17
Отец Луки Дончича: «Дражен Петрович – легенда. Лука еще далек от этого»
3сегодня, 19:03
Д’Анджело Расселл: «Я был во многих разных клубах, где команда не была приоритетом»
2сегодня, 18:50
НБА. «Индиана» примет «Милуоки», «Кливленд» встретится с «Бруклином» и другие матчи
3сегодня, 18:33
Матч «Бостон» – «Лейкерс» стал самым просматриваемым матчем регулярного чемпионата за последние 7 лет
сегодня, 18:31
Купер Флэгг признан лучшим игроком и лучшим новичком конференции ACC
2сегодня, 18:15
Спенсер Динуидди: «У нас в команде отличные ребята. Просто нет никого здорового»
6сегодня, 17:53
Ко всем новостям
Последние новости
Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»
2сегодня, 17:25
Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»
сегодня, 17:09
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
сегодня, 16:50
Влад Голдин о предложении девушке: «Мы собирались сфотографироваться, а я держал кольцо за спиной»
сегодня, 15:15
Сильвен Франсиско продлил контракт с «Жальгирисом» до 2027 года
сегодня, 14:47
Илона Корстин стала гостем подкаста «Вне формата»
сегодня, 14:16
Невеста Влада Голдина: «Впервые встретились в библиотеке»
2сегодня, 14:06
Джей Джей Редик: «Наш сезон перевернулся с приходом Финни-Смита»
2сегодня, 12:28
Кирк Голдсберри: «Формула успеха «Пистонс» напрямую связана с Кейдом Каннингемом»
сегодня, 12:00
Билл Симмонс о травме Леброна: «Такое происходит, когда пытаешься успеть везде»
3сегодня, 11:37