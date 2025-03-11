Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»

Ростислав Вергун отметил важность победы «Уралмаша» над «Пари НН» – 84:58.

«Очень важная игра. Она получилась не очень красивой и зрелищной, но на кону было многое.

Мы держали в голове Кубок России – хотели разделить игровую нагрузку и в то же время лучше контролировать игру.

Ребята большие молодцы. У нас многое получалось, мы пропустили меньше 60 очков – это ключевая цифра сегодня. Похвалю всех без исключения», – сказал главный тренер «Уралмаша ».