Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
Ростислав Вергун отметил важность победы «Уралмаша» над «Пари НН» – 84:58.
«Очень важная игра. Она получилась не очень красивой и зрелищной, но на кону было многое.
Мы держали в голове Кубок России – хотели разделить игровую нагрузку и в то же время лучше контролировать игру.
Ребята большие молодцы. У нас многое получалось, мы пропустили меньше 60 очков – это ключевая цифра сегодня. Похвалю всех без исключения», – сказал главный тренер «Уралмаша».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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