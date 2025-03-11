Единая лига ВТБ. «Уралмаш» сыграет с «Пари НН», МБА-МАИ встретится с «Автодором»

Сегодня, 11 марта, в рамках регулярки Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

«Уралмаш» примет «Пари НН», «Парма» сыграет с «Астаной». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 30-5, Зенит – 30-5, УНИКС – 29-7, Локомотив-Кубань – 26-9, Уралмаш – 19-16, Пари Нижний Новгород – 16-19, Автодор – 14-21, Парма – 14-21, МБА-МАИ – 13-22, Енисей – 11-25, Самара – 8-27, Астана – 1-34. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.