Сергей Быков: «Небольшим преимуществом в полуфиналах Кубка России обладают «Уралмаш» и «Пари НН»
Сергей Быков назвал фаворитов «Финала четырех» Кубка России.
«Мне кажется, что небольшим преимуществом в полуфиналах обладают «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Команда из Екатеринбурга явно настроена на победу в турнире, особенно после серии с «Локомотив‑СШОР», а за «Нижний» играет фактор домашних стен и опыта.
У «Химок» хороший состав, они показали себя кубковыми бойцами. В этом и прелесть нынешнего формата, что любая команда может в отдельно взятой игре показать себя очень хорошо. Не удивлюсь, если нас ждут неожиданные результаты», — сказал чемпион Европы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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