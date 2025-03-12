Сергей Быков: «Небольшим преимуществом в полуфиналах Кубка России обладают «Уралмаш» и «Пари НН»

Сергей Быков назвал фаворитов «Финала четырех» Кубка России.

«Мне кажется, что небольшим преимуществом в полуфиналах обладают «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Команда из Екатеринбурга явно настроена на победу в турнире, особенно после серии с «Локомотив‑СШОР», а за «Нижний» играет фактор домашних стен и опыта.

У «Химок» хороший состав, они показали себя кубковыми бойцами. В этом и прелесть нынешнего формата, что любая команда может в отдельно взятой игре показать себя очень хорошо. Не удивлюсь, если нас ждут неожиданные результаты», — сказал чемпион Европы.