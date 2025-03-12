  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сергей Быков: «Небольшим преимуществом в полуфиналах Кубка России обладают «Уралмаш» и «Пари НН»
0

Сергей Быков: «Небольшим преимуществом в полуфиналах Кубка России обладают «Уралмаш» и «Пари НН»

Сергей Быков назвал фаворитов «Финала четырех» Кубка России.

«Мне кажется, что небольшим преимуществом в полуфиналах обладают «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород». Команда из Екатеринбурга явно настроена на победу в турнире, особенно после серии с «Локомотив‑СШОР», а за «Нижний» играет фактор домашних стен и опыта.

У «Химок» хороший состав, они показали себя кубковыми бойцами. В этом и прелесть нынешнего формата, что любая команда может в отдельно взятой игре показать себя очень хорошо. Не удивлюсь, если нас ждут неожиданные результаты», — сказал чемпион Европы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Кубок России
logoСергей Быков
logoХимки
logoБК Пари Нижний Новгород
logoУралмаш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко: «Нижний Новгород как никто заслужил принять Кубок России»
сегодня, 14:20
Максим Гафуров: «Пари НН» по силам завоевать Кубок России»
119 февраля, 14:13
Йована Гайич – девушка Зорана Тошича. Вместе больше 10 лет, познакомил их партнер новичка СКА Басты по сборной Сербии!
687 февраля, 12:25
«Пари НН» близок к подписанию разыгрывающего Матица Ребеца
4 февраля, 19:50
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА принимает «Енисей», «Локомотив-Кубань» сыграет с «Самарой»
27 минут назадLive
НБА. «Бостон» примет «Оклахому», «Денвер» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
10 минут назад
Лу Уильямс дал совет Кевину Дюрэнту: «Больше никаких суперкоманд»
15 минут назад
Джейлен Уильямс выбыл на неопределенный срок из-за травмы
27 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Другие команды не уважают «Оклахому»
451 минуту назад
Донован Митчелл засыпал салон автомобиля новичка Джейлона Тайсона попкорном
1сегодня, 15:15Видео
Лука Дончич исполнил всего три данка за последние два сезона
9сегодня, 15:05
«Кливленд» – 7-я команда в истории НБА, одержавшая не менее 55 побед в первых 65 матчах сезона
4сегодня, 14:46
Эндрю Богут стал ассистентом главного тренера «Сиднея»
сегодня, 14:33
Владе Дивац об обмене на Кобе Брайанта: «Думал, что завершу карьеру»
сегодня, 14:13
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко о фаворите Кубка России: «Небольшие преференции есть у «Пари НН»
44 минуты назад
Андрей Кириленко: «Нижний Новгород как никто заслужил принять Кубок России»
сегодня, 14:20
Виталий Фридзон о рекорде Артема Дзюбы: «Просто красавчик. Пару лет еще легко может поиграть»
сегодня, 13:55
Душко Иванович останется в «Виртусе» после окончания сезона
сегодня, 08:46
Евгений Пашутин попытался присесть на убранный сотрудником «Пармы» стул во время командного совещания
2сегодня, 08:28Видео
Джанмарко Поццекко о сборной Италии: «Мы работаем над приглашением Дивинченцо и надеемся на возвращение Галлинари»
сегодня, 08:15
Ростислав Вергун о победе над «Пари НН»: «Игра получилась не очень зрелищной, но на кону было многое»
вчера, 19:22
Бэм Адебайо: «Как только Эндрю Уиггинс освоится, он вернется на уровень Матча всех звезд»
4вчера, 17:25
Никита Моргунов: «Сегодня определяющий матч для МБА-МАИ»
вчера, 17:09
Рик Карлайл: «Постоянные разговоры Матурина с судьями должны прекратиться»
вчера, 16:50