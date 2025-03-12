Андрей Кириленко о фаворите Кубка России: «Небольшие преференции есть у «Пари НН»
Андрей Кириленко поделился мнением о фаворите «Финала четырех» Кубка России.
«Даже не назову фаворита. Но, может, небольшие преференции есть у «Нижнего Новгорода» в силу того, что соревнования проходят в Нижнем.
Но, как показывает практика, дома порой играть сложнее, потому что на тебе есть дополнительная ответственность перед своими болельщиками и как-то не хочется в грязь лицом упасть. Поэтому это может сыграть как хорошую роль, так и иногда перегореть может команда», – сказал президент РФБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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