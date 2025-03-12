Андрей Кириленко о фаворите Кубка России: «Небольшие преференции есть у «Пари НН»

Андрей Кириленко поделился мнением о фаворите «Финала четырех» Кубка России.

«Даже не назову фаворита. Но, может, небольшие преференции есть у «Нижнего Новгорода» в силу того, что соревнования проходят в Нижнем .

Но, как показывает практика, дома порой играть сложнее, потому что на тебе есть дополнительная ответственность перед своими болельщиками и как-то не хочется в грязь лицом упасть. Поэтому это может сыграть как хорошую роль, так и иногда перегореть может команда», – сказал президент РФБ .