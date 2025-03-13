Билаль Кулибали выбыл на 4-6 недель из-за травмы

Билаль Кулибали, скорее всего, выбыл до конца сезона.

«Вашингтон » объявил, что форвард получил травму задней поверхности правого бедра и выбыл на 4–6 недель.

Учитывая, что «Уизардс» уже математически выбыли из борьбы за плей-офф, а также сроки возвращения Кулибали , маловероятно, что он снова выйдет на площадку в этом сезоне.