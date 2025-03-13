Билаль Кулибали выбыл на 4-6 недель из-за травмы
Билаль Кулибали, скорее всего, выбыл до конца сезона.
«Вашингтон» объявил, что форвард получил травму задней поверхности правого бедра и выбыл на 4–6 недель.
Учитывая, что «Уизардс» уже математически выбыли из борьбы за плей-офф, а также сроки возвращения Кулибали, маловероятно, что он снова выйдет на площадку в этом сезоне.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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