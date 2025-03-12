Ришон Холмс получил неспортивный фол 2-й степени за удар соперника локтем
Ришон Холмс был удален в 4-й четверти.
31-летний центровой «Вашингтона» попал под прессинг на своей стороне площадки и отмахнулся от соперников, попав локтем по лицу Осара Томпсона. Форвард повалился на паркет.
Холмс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален. Инцидент произошел за 3:13 до конца встречи при счете 108:95 в пользу «Детройта». Матч закончился со счетом 123:103 в пользу «Пистонс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Bleacher Report
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