Ришон Холмс получил неспортивный фол 2-й степени за удар соперника локтем

Ришон Холмс был удален в 4-й четверти.

31-летний центровой «Вашингтона» попал под прессинг на своей стороне площадки и отмахнулся от соперников, попав локтем по лицу Осара Томпсона. Форвард повалился на паркет.

Холмс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален. Инцидент произошел за 3:13 до конца встречи при счете 108:95 в пользу «Детройта». Матч закончился со счетом 123:103 в пользу «Пистонс».