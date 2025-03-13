Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл и Джейлен Уэллс продолжают лидировать, Заккари Рисаше поднялся в Топ-3
Первые две строчки списка остались неизменными. Заккари Рисаше набрал 22 очка в матче против «Филадельфии» и поднялся на 3-е место.
«Вообще не волновался за него, он уже показывал свой талант. Становится лучше с каждым годом и будет еще лучше к следующему сезону», – прокомментировал выступление новичка другой французский баскетболист Гершон Ябуселе.
Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:
Стефон Касл («Сан-Антонио», предыдущее место – 1, драфт: 4);
Джейлен Уэллс («Мемфис», 2, драфт: 39);
Заккари Рисаше («Атланта», 5, драфт: 1);
Зак Иди («Мемфис», 3, драфт: 9);
Келел Уэйр («Майами», 4, драфт: 15);
Айзейя Коллиер («Юта», 6, драфт: 29);
Ив Мисси («Новый Орлеан», 7, драфт: 21);
Алекс Сарр («Вашингтон», 9, драфт: 2);
Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8, драфт: 14);
Кайл Филиповски («Юта», 10, драфт: 32).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий