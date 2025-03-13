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Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл и Джейлен Уэллс продолжают лидировать, Заккари Рисаше поднялся в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Первые две строчки списка остались неизменными. Заккари Рисаше набрал 22 очка в матче против «Филадельфии» и поднялся на 3-е место.

«Вообще не волновался за него, он уже показывал свой талант. Становится лучше с каждым годом и будет еще лучше к следующему сезону», – прокомментировал выступление новичка другой французский баскетболист Гершон Ябуселе.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25:

  1. Стефон КаслСан-Антонио», предыдущее место – 1, драфт: 4);

  2. Джейлен Уэллс («Мемфис», 2, драфт: 39);

  3. Заккари Рисаше («Атланта», 5, драфт: 1);

  4. Зак Иди («Мемфис», 3, драфт: 9);

  5. Келел УэйрМайами», 4, драфт: 15);

  6. Айзейя Коллиер («Юта», 6, драфт: 29);

  7. Ив Мисси («Новый Орлеан», 7, драфт: 21);

  8. Алекс Сарр («Вашингтон», 9, драфт: 2);

  9. Карлтон Кэррингтон («Вашингтон», 8, драфт: 14);

  10. Кайл Филиповски («Юта», 10, драфт: 32).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
logoЗаккари Рисаше
logoСтефон Касл
logoВашингтон
logoНовый Орлеан
Джейлен Уэллс
logoАлександр Сарр
logoСан-Антонио
logoЮта
logoАйзейя Коллиер
logoИв Мисси
logoКайл Филиповски
logoКелел Уэйр
logoАтланта
logoМемфис
logoЗак Иди
logoМайами
logoКарлтон Кэррингтон
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