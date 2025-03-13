Рейтинг новичков НБА. Стефон Касл и Джейлен Уэллс продолжают лидировать, Заккари Рисаше поднялся в Топ-3

NBA.com обновил рейтинг лучших новичков сезона-2024/25.

Первые две строчки списка остались неизменными. Заккари Рисаше набрал 22 очка в матче против «Филадельфии» и поднялся на 3-е место.

«Вообще не волновался за него, он уже показывал свой талант. Становится лучше с каждым годом и будет еще лучше к следующему сезону», – прокомментировал выступление новичка другой французский баскетболист Гершон Ябуселе.

Рейтинг новичков сезона НБА-2024/25: