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Адам Капорн из «Вашингтона» стал главным тренером сборной Австралии

Австралия выбрала нового главного тренера.

Национальную команду возглавит Адам Капорн из тренерского штаба «Уизардс». 42-летний австралийский специалист участвовал в качестве ассистента главного тренера в последних 4-х крупных турнирах сборной и помог ей завоевать бронзу на Олимпиаде в Токио.

Капорн сменит на этой должности Брайана Гурджана.

Лидирующим претендентом считался Куин Снайдер, но главный тренер «Атланты» снял свою кандидатуру из-за обязанностей в клубе.

«Чувствую себя предельно готовым. Брайан Гурджан помог мне раскрыться, придал мне уверенности, так что подхожу к этой роли с полным пониманием», – заявил Капорн.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoВашингтон
logoсборная Австралии
logoКуин Снайдер
Брайан Гурджан
logoНБА
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