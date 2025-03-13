Адам Капорн из «Вашингтона» стал главным тренером сборной Австралии

Австралия выбрала нового главного тренера.

Национальную команду возглавит Адам Капорн из тренерского штаба «Уизардс». 42-летний австралийский специалист участвовал в качестве ассистента главного тренера в последних 4-х крупных турнирах сборной и помог ей завоевать бронзу на Олимпиаде в Токио.

Капорн сменит на этой должности Брайана Гурджана.

Лидирующим претендентом считался Куин Снайдер, но главный тренер «Атланты» снял свою кандидатуру из-за обязанностей в клубе.

«Чувствую себя предельно готовым. Брайан Гурджан помог мне раскрыться, придал мне уверенности, так что подхожу к этой роли с полным пониманием», – заявил Капорн.