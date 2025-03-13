Адам Капорн из «Вашингтона» стал главным тренером сборной Австралии
Австралия выбрала нового главного тренера.
Национальную команду возглавит Адам Капорн из тренерского штаба «Уизардс». 42-летний австралийский специалист участвовал в качестве ассистента главного тренера в последних 4-х крупных турнирах сборной и помог ей завоевать бронзу на Олимпиаде в Токио.
Капорн сменит на этой должности Брайана Гурджана.
Лидирующим претендентом считался Куин Снайдер, но главный тренер «Атланты» снял свою кандидатуру из-за обязанностей в клубе.
«Чувствую себя предельно готовым. Брайан Гурджан помог мне раскрыться, придал мне уверенности, так что подхожу к этой роли с полным пониманием», – заявил Капорн.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости