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Рич Пол: «Нельзя говорить о конкретных сроках восстановления Леброна Джеймса»

Рич Пол прокомментировал сроки возвращения Леброна Джеймса.

«Леброн Джеймс знает свое тело лучше, чем кто-либо другой, так что его мнение, разумеется, является главным. Но нужно правильно подойти к реабилитации. Возрастные игроки провели много на площадке в этом сезоне и на Олимпиаде. К подобным травмам нужно относиться соответственно.

У «Лейкерс» 6-е самое сложное расписание на финальной стадии чемпионата. Им в любом случае предстояло много работы с составом и взаимодействием независимо от статуса Леброна.

Сейчас пока нельзя говорить о конкретных сроках восстановления», – заключил агент звездного баскетболиста.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Pat McAfee
Рич Пол
logoЛейкерс
травмы
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logoЛеброн Джеймс
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