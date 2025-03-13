Леброн Джеймс вернулся в Лос-Анджелес, чтобы ускорить реабилитацию

Леброн Джеймс покинул команду на время выездной серии.

Звездный форвард вернулся в Лос-Анджелес по рекомендациям медицинского штаба, чтобы ускорить реабилитацию. Джеймс восстанавливается после травмы паха.

«Лейкерс » проведут гостевые встречи с «Милуоки » и «Денвером » перед 5-матчевой домашней серией.

Команда опустилась на 4-е место на Западе с результатом 40-23.