Леброн Джеймс вернулся в Лос-Анджелес, чтобы ускорить реабилитацию
Леброн Джеймс покинул команду на время выездной серии.
Звездный форвард вернулся в Лос-Анджелес по рекомендациям медицинского штаба, чтобы ускорить реабилитацию. Джеймс восстанавливается после травмы паха.
«Лейкерс» проведут гостевые встречи с «Милуоки» и «Денвером» перед 5-матчевой домашней серией.
Команда опустилась на 4-е место на Западе с результатом 40-23.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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