«Я бы поступил так же». Дуэйн Уэйд встал на сторону Леброна Джеймса в конфликте со Стивеном Эй Смитом
Дуэйн Уэйд поддержал Леброна Джеймса в ссоре со Стивеном Эй Смитом.
«Я люблю обоих. Я разговаривал со Стивеном об этом и сказал ему, что поступил бы так же, как Леброн», – цитирует трехкратного чемпиона НБА TMZ Sports.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс накричал на эксперта ESPN Стивена Эй Смита во время игры за то, что тот критически высказался о его сыне Бронни.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости