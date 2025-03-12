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«Я бы поступил так же». Дуэйн Уэйд встал на сторону Леброна Джеймса в конфликте со Стивеном Эй Смитом

Дуэйн Уэйд поддержал Леброна Джеймса в ссоре со Стивеном Эй Смитом.

«Я люблю обоих. Я разговаривал со Стивеном об этом и сказал ему, что поступил бы так же, как Леброн», – цитирует трехкратного чемпиона НБА TMZ Sports.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс накричал на эксперта ESPN Стивена Эй Смита во время игры за то, что тот критически высказался о его сыне Бронни.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
logoЛеброн Джеймс
logoСтивен Эй Смит
logoНБА
logoДуэйн Уэйд
logoБронни Джеймс
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