«Я бы поступил так же». Дуэйн Уэйд встал на сторону Леброна Джеймса в конфликте со Стивеном Эй Смитом

Дуэйн Уэйд поддержал Леброна Джеймса в ссоре со Стивеном Эй Смитом.

«Я люблю обоих. Я разговаривал со Стивеном об этом и сказал ему, что поступил бы так же, как Леброн», – цитирует трехкратного чемпиона НБА TMZ Sports.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс накричал на эксперта ESPN Стивена Эй Смита во время игры за то, что тот критически высказался о его сыне Бронни .