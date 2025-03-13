Майкл Мэлоун о поражении от «Миннесоты»: «Мы были очень уставшими»

Майкл Мэлоун прокомментировал домашнее поражение от «Миннесоты» (95:115).

«За период с 8 декабря у нас третий результат в лиге. До сегодняшнего матча у нас было 14 побед в 18 матчах.

Мне показалось, что мы были очень уставшими сегодня. Возможно, мы потратили много сил на бэк-ту-бэк против «Оклахомы». Но мне показалось, что мы медленно двигались. И это объяснимо. Постараемся отдохнуть как можно больше перед следующим бэк-ту-бэком», – сказал главный тренер «Денвера ».