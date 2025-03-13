Майкл Мэлоун о поражении от «Миннесоты»: «Мы были очень уставшими»
Майкл Мэлоун прокомментировал домашнее поражение от «Миннесоты» (95:115).
«За период с 8 декабря у нас третий результат в лиге. До сегодняшнего матча у нас было 14 побед в 18 матчах.
Мне показалось, что мы были очень уставшими сегодня. Возможно, мы потратили много сил на бэк-ту-бэк против «Оклахомы». Но мне показалось, что мы медленно двигались. И это объяснимо. Постараемся отдохнуть как можно больше перед следующим бэк-ту-бэком», – сказал главный тренер «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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