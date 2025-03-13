Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл набрали 54 очка на двоих в победной игре с «Денвером»

Энтони Эдвардс и Джулиус Рэндл помогли победить «Наггетс» в гостях.

Выездной матч «Миннесоты» закончился со счетом 115:95.

На счету Энтони Эдвардса 29 очков, 6 передач и 4 подбора. Звездный защитник реализовал 10 из 22 бросков с игры и 5 из 12 из-за дуги.

В активе форварда Джулиуса Рэндла 25 очков, 4 подбора, 3 передачи и 2 блок-шота при 9 точных из 12 бросков с игры и 3 из 5 из-за дуги.

Центровой Никола Йокич ответил своими 34 очками, 8 подборами и 4 передачами, но получил значимую поддержку только от вышедшего в стартовой пятерке защитника Расселла Уэстбрука , который добавил свои 19 очков, 4 подбора и 3 перехвата к командной статистике.

«Тимбервулвз» продлили свою победную серию до 6 матчей – лучший результат сезона. Джулиус Рэндл выиграл последние 11 матчей, в которых принимал участие.