Алексей Швед может перейти в китайский «Цзилинь»
Российский защитник может продолжить карьеру в чемпионате Китая.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к Алексею Шведу проявляет «Цзилинь».
Год назад клуб уже пытался приобрести Шведа, но «Шаньси», которому принадлежали права на игрока в чемпионате Китая, запросил слишком высокую сумму за выкуп контракта и в итоге не отпустил его к конкурентам. Теперь этого ограничения больше нет.
В прошлом сезоне Швед выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит» и помог команде дойти до финала. 36-летний баскетболист сыграл в 33 матчах, набирая в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 5,1 передачи за 20 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
