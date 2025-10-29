Алексей Швед может перейти в китайский «Цзилинь»

Российский защитник может продолжить карьеру в чемпионате Китая.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к Алексею Шведу проявляет «Цзилинь».

Год назад клуб уже пытался приобрести Шведа, но «Шаньси», которому принадлежали права на игрока в чемпионате Китая, запросил слишком высокую сумму за выкуп контракта и в итоге не отпустил его к конкурентам. Теперь этого ограничения больше нет.

В прошлом сезоне Швед выступал в Единой лиге ВТБ за «Зенит» и помог команде дойти до финала. 36-летний баскетболист сыграл в 33 матчах, набирая в среднем 9 очков, 2,2 подбора и 5,1 передачи за 20 минут на площадке.