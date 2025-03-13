Никола Йокич о поражении от «Миннесоты»: «Они не дают нам хорошо играть. Точно понимают, что делают»
Никола Йокич порассуждал о проигранном матче с «Тимбервулвз».
После победы в гостях (115:90) «Миннесота» ведет в сезонной серии с «Денвером» – 3-0.
Никола Йокич набрал 34 очка, 8 подборов и 4 передачи, реализовав 13 из 23 бросков с игры.
«Нам нужно лучше справляться со своей работой. Не знаю почему, но мы очень плохо играем против них, или они не дают нам играть хорошо.
Хочу побеждать в каждом матче, мне тяжело переварить любое поражение. Когда кто-то постоянно тебя обыгрывает, нужно обязательно понять, в чем дело, хорошо подумать над этим.
Они полностью вовлечены в игру в защите. И точно понимают, что пытаются сделать», – рассказал сербский центровой.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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