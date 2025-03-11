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Леброн Джеймс о Маркиффе Моррисе: «Мне его не хватало»

Леброн Джеймс рад возвращению Маркиффа Морриса в «Лейкерс».

«Мне его не хватало.

Мы были вместе в окопе. Мы были вместе на площадке во время важных матчей. Это человек, чье мнение я очень ценю, когда ухожу с площадки. Он наблюдает за игрой. Он все видит. Я рад, что он вернулся. Здорово, что он здесь», – сказал звездный форвард «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Los Angeles Times
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoМаркифф Моррис
logoНБА
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