Леброн Джеймс о Маркиффе Моррисе: «Мне его не хватало»

Леброн Джеймс рад возвращению Маркиффа Морриса в «Лейкерс».

«Мне его не хватало.

Мы были вместе в окопе. Мы были вместе на площадке во время важных матчей. Это человек, чье мнение я очень ценю, когда ухожу с площадки. Он наблюдает за игрой. Он все видит. Я рад, что он вернулся. Здорово, что он здесь», – сказал звездный форвард «Лейкерс ».