Леброн Джеймс о Маркиффе Моррисе: «Мне его не хватало»
Леброн Джеймс рад возвращению Маркиффа Морриса в «Лейкерс».
«Мне его не хватало.
Мы были вместе в окопе. Мы были вместе на площадке во время важных матчей. Это человек, чье мнение я очень ценю, когда ухожу с площадки. Он наблюдает за игрой. Он все видит. Я рад, что он вернулся. Здорово, что он здесь», – сказал звездный форвард «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Los Angeles Times
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