«Срыв сделки повлиял бы на команду». Джини Басс настаивает, что Леброн Джеймс и другие игроки не знали об обмене Луки Дончича
Джини Басс прокомментировала историческую сделку.
Обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса обсуждался несколько недель в атмосфере секретности. Многие сомневаются в том, что Леброн Джеймс не знал о происходящем, но Джини Басс подтверждает этот факт.
«Мы не пытались скрыть обмен от кого-то определенного. Речь шла о полной секретности, потому что если бы сделка сорвалась, это повлияло бы на всю команду. У нас тренер-новичок, мы хотели, чтобы все прошло настолько гладко, насколько это возможно.
Вы можете интерпретировать факты как угодно. Но я управляю командой и отвечаю за все деловые решения клуба», – заключила Басс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Fadeaway World
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