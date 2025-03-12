«Срыв сделки повлиял бы на команду». Джини Басс настаивает, что Леброн Джеймс и другие игроки не знали об обмене Луки Дончича

Джини Басс прокомментировала историческую сделку.

Обмен Луки Дончича на Энтони Дэвиса обсуждался несколько недель в атмосфере секретности. Многие сомневаются в том, что Леброн Джеймс не знал о происходящем, но Джини Басс подтверждает этот факт.

«Мы не пытались скрыть обмен от кого-то определенного. Речь шла о полной секретности, потому что если бы сделка сорвалась, это повлияло бы на всю команду. У нас тренер-новичок, мы хотели, чтобы все прошло настолько гладко, насколько это возможно.

Вы можете интерпретировать факты как угодно. Но я управляю командой и отвечаю за все деловые решения клуба», – заключила Басс.