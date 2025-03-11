Айзейя Томас: «Исторические достижения Леброна Джеймса не получают достаточного внимания со стороны СМИ»

Айзейя Томас указал на недостаток внимания СМИ к Леброну Джеймсу.

«Исторические достижения Леброна , на мой взгляд, не получают достаточного внимания со стороны СМИ.

Вроде как, да, здорово, что он набрал 50 000 очков. Важное событие. Он играет до 40 лет, о да, это важно. Но мы не отдаем должного нашим болельщикам. Мы не даем им понять, что такого никогда не было и, возможно, больше никогда не будет, по крайней мере в нашей жизни», — сказал двукратный чемпион НБА в эфире SiriusXM NBA Radio.