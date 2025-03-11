Айзейя Томас: «Исторические достижения Леброна Джеймса не получают достаточного внимания со стороны СМИ»
Айзейя Томас указал на недостаток внимания СМИ к Леброну Джеймсу.
«Исторические достижения Леброна, на мой взгляд, не получают достаточного внимания со стороны СМИ.
Вроде как, да, здорово, что он набрал 50 000 очков. Важное событие. Он играет до 40 лет, о да, это важно. Но мы не отдаем должного нашим болельщикам. Мы не даем им понять, что такого никогда не было и, возможно, больше никогда не будет, по крайней мере в нашей жизни», — сказал двукратный чемпион НБА в эфире SiriusXM NBA Radio.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
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