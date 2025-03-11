Купер Флэгг признан лучшим игроком и лучшим новичком конференции ACC
Купер Флэгг – лучший игрок и лучший новичок конференции ACC.
Форвард университета Дьюк стал четвертым игроком в истории ACC, который получил обе награды в одном сезоне, присоединившись к Зайону Уильямсону (2019), Марвину Бэгли (2018) и Джалилу Окафору (2015).
Флэгг также стал 19-м игроком Дьюка, получившим награду «Игрока года» в ACC.
В 31 матче этого сезона Флэгг в среднем набирал 19,4 очка, 7,6 подбора, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота за 30,8 минут на паркете.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости