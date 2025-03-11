Купер Флэгг признан лучшим игроком и лучшим новичком конференции ACC

Купер Флэгг – лучший игрок и лучший новичок конференции ACC.

Форвард университета Дьюк стал четвертым игроком в истории ACC, который получил обе награды в одном сезоне, присоединившись к Зайону Уильямсону (2019), Марвину Бэгли (2018) и Джалилу Окафору (2015).

Флэгг также стал 19-м игроком Дьюка, получившим награду «Игрока года» в ACC.

В 31 матче этого сезона Флэгг в среднем набирал 19,4 очка, 7,6 подбора, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота за 30,8 минут на паркете.