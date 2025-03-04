У Купера Флэгга 28+8+7 в матче с Уэйк-Форестом

Дьюк разгромил Уэйк-Форест – 93:60.

Форвард Купер Флэгг, главный претендент на первый пик драфта-2025, отметился 28 очками (10 из 16 с игры, 3 из 6 из-за дуги), 8 подборами, 7 передачами, 3 блоками и 2 перехватами.